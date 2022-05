Fiorentina in Europa nel ricordo di Astori

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - La Fiorentina è in Conference League: batte al Franchi la Juventus per 2-0 (grazie ai gol di Duncan e al rigore di Gonzalez) e dopo 6 anni torna a giocare in Europa. Al triplice fischio finale di Chiffi scoppia la gioia e la festa della Fiorentina (che ha voluto ricordare l'importante obiettivo conquistato indossando tutti alla fine una maglia in ricordo del Capitano Davide Astori) insieme ai propri tifosi.

Alla festa improvvisata ha voluto partecipare in qualche modo anche l'ex viola Dusan Vlahovic (che è stato ceduto proprio alla Juventus nel gennaio scorso) che nonostante sia stato preso di 'mira' con cori e slogan offensivi dai suoi ex tifosi soprattutto quando è entrato in campo si è intrattenuto con i suoi ex compagni, salutando tutti anche lo staff di mister Italiano e i magazzinieri gigliati. D'altra parte, per il ritorno in Europa della Fiorentina un grande contributo era arrivato grazie anche ai gol dello stesso Vlahovic in viola durante la prima parte di stagione. Alla fine, i giocatori della Fiorentina sono rimasti in campo con i propri figli e familiari per godersi a pieno questa sera di gioia per Firenze, mentre sugli spalti si continuava a festeggiare. (ANSA).