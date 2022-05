Fiamme in capannone industriale a Scandicci

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 20 MAG - I vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovest, Empoli e Calenzano sono intervenuti la notte scorsa a Scandicci, per l'incendio di un capannone industriale in via di Castelpulci.

L'allarme è scattato intorno alle 2.30, pompieri ancora al lavoro per lo smassamento e la bonifica dell'area.

L'incendio, si spiega, ha interessato diverse attività.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA).