Spari in parco di Firenze, al vaglio posizione di poliziotto

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - Al vaglio dei carabinieri c'è la posizione di un poliziotto 47enne per gli spari esplosi da una pistola stamani nel Parco delle Cascine, durante un alterco con un'altra persona, un immigrato, vicino alla fermata del tram.

Secondo quanto appreso, i carabinieri stanno verificando dinamica e motivo degli spari, che potrebbero essere stati un paio e che sono partiti da un'arma in possesso dell'agente. Gli accertamenti sono in corso. Il poliziotto è in organico alla questura di Firenze da pochi mesi ed è assegnato al corpo di guardia. L'episodio alle Cascine c'è stato mentre il 47enne non era in servizio. Secondo quanto emerge era nel parco per motivi personali. (ANSA).