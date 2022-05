Mostre: l'arte di recupero di Buttarelli a Castelfiorentino

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 19 MAG - Dal 21 maggio al 27 novembre 2022 Castelfiorentino (Firenze) ospita la mostra diffusa 'In Affioramento' dello scultore Brunivo Buttarelli, artista che ha fatto del 'recupero' la sua filosofia creativa.

Attraverso materiali trovati in natura, oggetti gettati spesso dall'uomo e scarti industriali di metalli, Buttarelli realizza opere scultoree che raccontano dell'infanzia del nostro pianeta, come frammenti ossei, affioramenti, carcasse di antichi e immaginari animali.

Così a un grande cetaceo si ispira la scultura 'In affioramento', collocata alla pieve dei Santi Ippolito e Biagio mentre sul prato davanti alla chiesa di Santa Verdiana affiora l'installazione delle tre opere 'Gasteropode', 'Il Fossile' e 'Nuova Vita', una grande conchiglia in acciaio inox. Davanti al Museo BeGo l'installazione 'Alberi a nuova vita', all'interno invece 'Memorie archiviate' - realizzata dall'unione di molteplici tipologie di carta ritrovate nelle cartiere in disuso e materiali metallici -, si confronta con gli affreschi e le sinopie di Benozzo Gozzoli. Sempre al BeGo ospitato 'Tempo geologico', un libro materico creato da Buttarelli durante il lockdown, realizzato anche a scopo didattico. L'opera ha una gemella, "Tempo paleontologico", visionabile alla Biblioteca Vallesiana assieme ad opere di piccole dimensioni.

La mostra di Buttarelli - scelto per dare una continuità al progetto di ricerca di artisti che lavorano quasi esclusivamente con materiali di recupero - è a cura di Maria Vittoria Gozio, Atelier Dall'Osso, ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. (ANSA).