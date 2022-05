Auto giù in dirupo per 100 metri, 2 feriti

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 19 MAG - Una donna di 31 anni di Follonica (Grosseto) e un 24enne di Piombino (Livorno), entrambi lavoratori stagionali, sono rimasti coinvolti in un incidente la notte scorsa all'isola d'Elba sulla Costa dei Gabbiani: l'auto sulla quale viaggiavano, condotta dalla donna, è finita fuori strada, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, precipitando poi per 100 metri nel dirupo sottostante. I due, entrambi coscienti, sono stati poi trasferiti in elicottero all'ospedale di Siena dopo una lunga operazione di recupero e si trovano ora ricoverati in prognosi riservata.

La donna sarebbe in condizioni gravi. A dare l'allarme sarebbe stato proprio il ragazzo che nonostante l'impatto è riuscito a uscire dalle lamiere. Secondo una prima ricostruzione dei militari l'auto per qualche motivo che è ancora da accertare, sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata, è andata dritta in curva finendo nella scarpata sottostante dopo aver sfondato un muretto di protezione. L'incidente è accaduto intorno a mezzanotte e mezzo e per recuperare i due, sono state necessarie oltre tre ore di lavoro delle squadre di soccorso intervenute con personale dei vigili del fuoco, e quello sanitario di Croce Rossa e Misericordia oltre ai carabinieri di Capoliveri e Portoferraio (Livorno). (ANSA).