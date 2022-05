Anpi, via frase fascista su palazzo restaurato nell'aretino

(ANSA) - LUCIGNANO (AREZZO), 18 MAG - "Quando si è forti si è cari agli amici e temuti dai nemici". Recita cosi una scritta del Ventennio fascista che campeggia in un palazzo del centro storico di Lucignano (Arezzo) e che è stata restaurata di recente. L'Anpi locale in un comunicato si è detta "meravigliata del restauro" anziché provvedere alla cancellazione. E' una polemica che scoppia a distanza di mesi dal completamento del restauro di un edificio che è in bella vista e situato a due passi dal municipio e pure vicino alla casa del partigiano Licio Nencetti, un protagonista nella Resistenza. L'amministrazione comunale, che è di centrosinistra, non interviene spiegando che il palazzo è di proprietà privata.

Anzi, stando a quanto ricostruito, il restauro del palazzo è stato concordato dai proprietari in ogni dettaglio con la Soprintendenza ai Beni culturali che avrebbe autorizzato la ripulitura della scritta come "testimonianza, comunque, di un momento storico". (ANSA).