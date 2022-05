In Toscana altri 17 morti, superati i 10mila decessi

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Sono 573, età media 45 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 17 decessi, 10 uomini e 7 donne con un'età media di 79,4 anni (7 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno.), arrivando così a superare quota 10mila decessi per Covid nella regione dall'inizio dell'epidemia. I casi di positività sono complessivamente 1.131.113.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.083.156 (95,8% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono oggi 37.950. I ricoverati sono 446 (16 in più rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi sono stati eseguiti 1.082 tamponi molecolari e 3.384 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 954 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,1% è risultato positivo. Dei 573 nuovi positivi odierni il 21% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, e il 10% ha 80 anni o più. A livello territoriale Firenze registra 164 casi in più, Prato 32, Pistoia 49, Massa Carrara 23, Lucca 49, Pisa 50, Livorno 54, Arezzo 59, Siena 47, e Grosseto 46. Complessivamente, 37.504 persone (-3.154) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. (ANSA).