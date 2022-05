100 anni cinema Odeon Firenze, coi film una libreria Giunti

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - La sala del Cinema Odeon di Firenze compie 100 anni e si prepara a diventare un luogo polifunzionale, con una libreria della casa editrice Giunti di Firenze, ma anche spazi di studio, lettura e convivialità. E' il progetto presentato oggi a Firenze da Giunti Editore con la famiglia Germani, che da 86 anni e tre generazioni gestisce la sala cinematografica.

Nei locali del cinema, è stato spiegato, aprirà una nuova libreria dell'editore, la cui catena 'Giunti al Punto' conta 248 punti vendita. L'inaugurazione avverrà con un evento dedicato nel prossimo autunno-inverno. Negli oltre 1.500 mq del Cinema-Teatro Odeon, realizzato nel rinascimentale Palazzo dello Strozzino, sarà affiancata alla programmazione cinematografica, che continuerà ad essere curata da Gloria Germani, una libreria, un bar ristorante e, sfruttando tutto lo spazio del palazzo sarà sviluppato un programma di eventi e iniziative: dalle presentazioni di libri alle mostre d'arte, ai concerti e alle rappresentazioni teatrali fino ai laboratori di lettura dedicati ai bambini. Saranno inoltre a disposizione spazi di studio, lettura e convivialità, con un'attenzione particolare per i giovani.

Gloria Germani, direttrice del cinema, ha ricordato che "la storia dell'Odeon è da sempre intimamente intrecciata a quella della mia famiglia, da quando mio nonno negli anni Trenta abbandonò la sua attività di imprenditore edile per realizzare la sua passione per il cinema. L'amore per questo cinema così armonioso ed elegante ha sempre guidato l'attività di mio padre e mia e adesso mi spinge a tutelare il suo futuro in un contesto che sappia raccogliere le sfide del 2020". Martino Montanarini, amministratore delegato di Giunti, ha sottolineato che "il cinema Odeon è da sempre uno spazio meraviglioso nel cuore di Firenze, caro ai cittadini che ne hanno sempre apprezzato la programmazione attenta alla cultura e alle nuove tendenze. Con questo progetto intendiamo ampliare l'offerta culturale aggiungendo al cinema i libri soprattutto, ma anche la musica e l'arte". (ANSA).