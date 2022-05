Musica: concerto di Ludovico Einaudi al Sito Transitorio

(ANSA) - ASCIANO (SIENA), 12 MAG - Il 30 luglio Ludovico Einaudi si esibirà in concerto al Sito Transitorio di Asciano (Siena). A partire dalle 19, si spiega in una nota, il compositore e autore di tante colonne sonore esprimerà la propria arte sotto l'opera dell'artista francese Jean-Paul Philippe nota in tutto il mondo.

L'evento è organizzato dall'Associazione Propositivo (Pro+) e Ponderosa con la collaborazione del Comune di Asciano. Il tour internazionale di Ludovico Einaudi, partito dall'Italia a febbraio, ritorna in Italia questa estate dopo l'Europa, gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. L'artista sarà impegnato in una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, altipiani incontaminati e anfiteatri monumentali. Un invito a fondere l'esperienza musicale con il paesaggio naturale, sotto i cieli stellati di teatri meravigliosi fatti di pietra e di alberi. Con Ludovico Einaudi al pianoforte, suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni. È possibile acquistare i biglietti per il live di Ludovico Einaudi sul circuito Ticket One (https://www.ticketone.it/).

(ANSA).