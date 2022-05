Lego sbarca a Firenze con 'ganzissimo' ritratto-mosaico

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Tutto pronto per il nuovo store Lego di Firenze. L'azienda dei mattoncini, in collaborazione con Percassi, presenta il nuovo punto vendita - apertura il 14 maggio in via Calzaiuoli, tra piazza Duomo e piazza della Signoria - che includerà, per la prima volta in Italia, il 'ganzissimo' mosaic maker per creare ritratti personalizzati interamente composti da elementi Lego. Come in una cabina fotografiche dopo aver stampato una foto con lo stile Lego, in circa 10 minuti sarà disponibile anche il set per realizzare il ritratto in 4.500 mattoncini. Inoltre sarà possibile realizzare in formato Lego anche un'immagine dal cellulare facendo l'upload. L'intera esperienza avrà un costo di 119,99 euro. Per rendere l'apertura ancora più indimenticabile, ad accogliere i visitatori un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fatto completamente in mattoncini, un capolavoro di ingegneria composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93,3 chili e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di quattro costruttori esperti. Inoltre a una scrivania speciale sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e 'incontrare' virtualmente i designer Lego. (ANSA).