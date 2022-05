Padre picchia arbitro, questura emette Daspo di 8 anni

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha stabilito un Daspo di 8 anni per il genitore 34enne che sabato scorso è stato arrestato per aver picchiato l'arbitro e per causato lesioni a uno spettatore e a un carabiniere al termine di una partita di calcio giovanile under 14 dove giocava il figlio, che era stato ammonito dal direttore di gara. In particolare, per quanto riguarda lo stadio Franchi di Firenze e il campo sportivo del Firenze Ovest, a Peretola, il 34enne non solo non dovrà entrare ma neanche potrà trattenersi nei pressi, né due ore prima né due ore dopo gli eventi sportivi in programma. Inoltre, il questore ha chiesto all'autorità giudiziaria che allo stesso soggetto sia posta la prescrizione dell'obbligo di presentarsi per la firma in questura ogni volta che la Fiorentina gioca al Franchi.

Il 34enne era stato arrestato dai carabinieri per percosse, lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Stamani il tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto e stabilito la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo. (ANSA).