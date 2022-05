Incidenti stradali: 5 feriti in scontro auto vicino a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 08 MAG - Cinque feriti in un incidente stradale vicino a Lucca, a San Pietro a Vico, dove verso le 18 c'è stato uno scontro frontale fra due auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare gli occupanti, rimasti intrappolati all'interno. Poi sono stati presi in carico dal 118 che inviato sul posto cinque ambulanze e li ha fatti portare all'ospedale San Luca. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi su dinamica e cause del sinistro.

L'incidente è stato in via delle Ville. (ANSA).