Ferito grave al torace in lite davanti a discopub Sesto F.no

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 08 MAG - Un 26enne marocchino è stato ferito con un'arma da taglio al torace nei pressi di un discopub di Osmannoro di Sesto Fiorentino (Firenze) ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove i medici hanno disposto una prognosi di 20 giorni per la guarigione. Lo scontro c'è stato intorno alle ore 4.30 in via Volturno. Secondo ricostruzioni dell'Arma, il 26enne, gravato da precedenti di polizia, mentre stava litigando con un connazionale non ancora identificato nel piazzale esterno del locale, è stato ferito alla parte sinistra del torace con un'arma da taglio, pare un collo tagliente di bottiglia.

Trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Careggi, ha riportato venti giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri della Stazione di Sesto e del nucleo operativo della Compagnia di Signa. (ANSA).