Fiorentina: Italiano, Venuti? Con questi social è uno schifo

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - ''Siamo tutti vicini a Lollo, quando siamo in campo siamo un gruppo unito e lui è venuto a lavorare con la stessa energia e la stessa passione di sempre.

Ma con questi social è uno schifo''. Così l'allenatore viola, Vincenzo Italiano, ha commentato la vicenda che ha riguardato giorni fa Lorenzo Venuti e la compagna Augusta Iezzi, destinatari sul web di inqualificabili messaggi che hanno fatto scattare la denuncia alla polizia postale.

''Mi dispiace perché noi tutti diamo sempre l'anima e siamo i primi ad essere affranti se i successi non arrivano - ha proseguito il tecnico della Fiorentina -. Ci fa malissimo essere insultati, infamati. E non nascondo che queste sono cose che non stanno né in cielo né in terra. I veri tifosi sono quelli che l'altra sera sono andati sotto casa di Venuti''. (ANSA).