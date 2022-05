Pitti Uomo, Ann Demeulemeester ospite d'onore

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - La stilista belga Ann Demeulemeester sarà l'ospite d'onore di Pitti Immagine Uomo 102, in programma dal 14 al 17 giugno, con un evento dedicato al brand che porta il suo nome e che avrebbe dovuto svolgersi a gennaio scorso ma poi rinviato. Il progetto speciale, alla Stazione Leopolda, sarà curato direttamente dalla designer. "Finalmente Firenze e Pitti Immagine sono pronti a celebrare lo straordinario lavoro di Ann Demeulemeester - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine -: una storia iniziata quarant'anni fa ad Anversa e oggi rafforzata dal nuovo corso avviato in seguito all'acquisizione del brand da parte di Claudio Antonioli: un approccio che, tra recupero e autonomia, mette in risalto i caratteri distintivi e persistenti della moda Ann Demeulemeester, soprattutto una sensibilità verso il proprio tempo sviluppata senza ansie di omologazione e la capacità di rinnovarsi lasciando inconfondibili le intuizioni e le forme iniziali". Il progetto prevede un lavoro curatoriale fatto sull'archivio, guardando a tutta la storia del brand.

Demeulemeester ha presentato la sua prima collezione commerciale nel 1987, nel 1992 organizzato la sua prima sfilata a Parigi e lanciato la sua etichetta nel 2013. Nel 2020, il brand Ann Demeulemeester viene acquistato da Claudio Antonioli, imprenditore milanese e talent scouter. (ANSA).