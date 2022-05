Arpat, morto cause naturali totano 6 kg su spiaggia Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 06 MAG - E' morto probabilmente per cause naturali il grande totano nero spiaggiato nella spiaggia di San Giovanni, a Portoferraio, all'Isola d'Elba (Livorno): l'esemplare della specie Ommastrephes bartramii è risultato essere una femmina matura, di lunghezza totale 149 centimetri (55 cm lunghezza del mantello) e un peso di oltre 6 kg. E' quanto fa sapere l'Arpat dopo aver esaminato l'animale ritrovato il 17 marzo dall'associazione Elbamare-Cavo Diving, e poi portato nei laboratori Arpat del settore mare a Livorno per la raccolta dei dati e del materiale biologico.

Sono stati raccolti dati relativi alla lunghezza dei tentacoli, il peso di alcuni organi interni ed è stato prelevato il becco (apparato boccale) del cefalopode, identificativo della specie. Il contenuto stomacale, costituito da un becco di cefalopode, frammenti di cartilagine e piccole vertebre di un pesce cartilagineo (un piccolo squaletto, probabilmente), è stato recuperato e conservato per la valutazione della dieta.

Altri esemplari della stessa specie, evidenzia Arpat, sono stati recuperati o segnalati nell'area toscana nel maggio del 2009 da un'imbarcazione livornese, nel febbraio 2020 nei pressi del Parco della Maremma, nel luglio 2021 a circa 400 metri di profondità a Porto Ercole e nell'agosto 2021 quando due esemplari pescati da un'imbarcazione livornese con la pesca a circuizione, di lunghezza totale 33 centimetri e 12 centimetri.

