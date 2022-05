Fiorentina: Italiano, tifosi ci aiutino per fare come il Real

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - ''In queste ultime tre partite dobbiamo restare tutti uniti, fare punti, battere la Roma e rialzarci dopo un momento così così''. Lo ha detto Vincenzo Italiano parlando attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. La sua squadra è reduce da tre sconfitte di fila che hanno rallentato (ma non ancora del tutto compromesso) la corsa per l'Europa, di qui l'appello a reagire e a ripartire.

''Manca ormai poco alla fine del campionato, però nonostante i recenti passi falsi siamo ancora lì - ha rimarcato il tecnico viola - Abbiamo perso a Milano pur disputando una buona prestazione, contro una squadra che lotta per lo scudetto: ciò significa che almeno di testa siamo ripartiti. Ora occorre ricominciare a fare punti''.

Fondamentale, a suo dire, sarà l'apporto del pubblico annunciato numeroso lunedì al Franchi per lo scontro diretto con la Roma. ''Quanto sia importante lo abbiamo capito in queste ultime trasferte - ha commentato Italiano -. I tifosi viola danno sempre una grossa carica, abbiamo bisogno del loro sostegno''. Anche perché l'Europa è un obiettivo ancora possibile: ''Proveremo a conquistare 9 punti da qui alla fine pur sapendo che non saranno partite semplici - ha detto Italiano che conta di recuperare Odriozola oggi tornato ad allenarsi in gruppo - Abbiamo dimostrato di voler sempre dare il massimo e faremo di tutto. Siamo stati in quella posizione di classifica per tutto l'anno e ce la meritiamo, insieme possiamo fare tutti qualcosa di straordinario. Ho visto ieri sera il Real Madrid, sembrava un'impresa impossibile ma con uno stadio intero che spingeva ce l'ha fatta. Se si lavora tutti assieme, uniti, si può riuscire''.

Intanto Lorenzo Venuti ha voluto ringraziare un gruppo di tifosi viola che ieri sera, sotto la sua abitazione, hanno manifestato la loro vicinanza con cori e fumogeni a lui e alla sua compagna Augusta Iezzi dopo i recenti inqualificabili attacchi social. Il difensore viola ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video e il commento: ''Questo è il cuore di Firenze, questi sono i fiorentini". (ANSA).