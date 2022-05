Nuova scossa di terremoto avvertita vicino a Firenze

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4, sempre con epicentro a Impruneta, è stata avvertita alle 22.14 a Firenze e in provincia. La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione.



La scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter è stata registrata a 4 chilometri a sud di Impruneta (FI) ad una profondità di 9000 metri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ne ha registrato la magnitudo, è avvenuta alle ore 22:14 ed è stata localizzata alle coordinate geografiche 43.6552 latitudine, 11.2458 longitudine.



Proseguono le scosse nel Fiorentino, con epicentro sempre nel territorio di Impruneta, anche se di intensità minore rispetto a quella di 3.7 registrata nel pomeriggio. Alle 22:19 è stata avvertita una scossa di 3.4 e da allora si sono susseguite altre 8 scosse, la più rilevante di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 23.



Verifiche di eventuali danni da parte della protezione civile sono in corso a Firenze e nella provincia. Le verifiche riguardano gli edifici e anche il patrimonio culturale ma al momento non si segnalano danni.

"E' stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la @ProtCivileRT". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter.

"Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici". Lo ha scritto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Telegram dopo la scossa di terremoto di 3.7 a Impruneta, vicino a Firenze e avvertita distintamente nel capoluogo toscano.

Sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula, a causa della forte scossa di terremoto avvertita a Firenze. Telefonate stanno raggiungendo i centralini delle autorità pubbliche da parte di cittadini che chiedono informazioni.

Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze dopo la scossa di 3.7 con epicentro a Impruneta, vicino al capoluogo toscano. Da quanto appreso le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo e domani saranno svolti controlli più approfonditi.