Allo Stensen Happy hour, film di oltre 5 ore

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - Al cinema Stensen di Firenze arriva da venerdì 6 maggio 'Happy hour' di Ryûsuke Hamaguchi, film di oltre 5 ore (317') che sarà diviso in tre parti (a 4 euro l'una). La parte prima sarà in programma il 6 maggio alle 17 e il 7 maggio alle 18.30, la seconda l'8 maggio alle 20.30 e il 10 maggio alle 16.30, la terza l'11 maggio alle 19 e il 12 maggio alle 16.30.

Il film, si spiega, è "un vero e proprio romanzo corale che riflette sulle dinamiche sociali nel Giappone di oggi attraverso lo sguardo e il linguaggio senza filtri di un gruppo di amiche.

Tra rapporti di coppia complicati e dolorosi, uomini dispotici e un mistero improvviso che innesca tutto il flusso narrativo". 'Happy Hour' è il film precedente di 'Drive my car', premio Oscar 2022 per il miglior film internazionale. Presentato al Festival di Locarno nel 2015, ha vinto un Pardo collettivo per le quattro protagoniste.

"Vogliamo offrire la possibilità di vedere opere d'arte che difficilmente il cittadino ha la possibilità di vedere - ha detto il direttore dello Stensen Michele Crocchiola spiegando la scelta editoriale di proiettare un film di oltre 5 ore -. Sono tipologie di cinematografia che difficilmente in casa possono essere seguite senza distrazioni, ma che necessitano del buio e della concentrazione di una sala. In un mondo che va sempre più veloce dove la soglia di attenzione è sempre più bassa, è importante riscoprire la lentezza e la profondità di questo tipo di opere". (ANSA).