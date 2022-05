140 anni David a Galleria Accademia, festa con Patti Smith

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Patti Smith sarà tra gli ospiti di 'David 140', calendario di eventi per celebrare i 140 anni del David di Michelangelo nel museo fiorentino. Dal 9 maggio, nella Tribuna della Galleria dell'Accademia si alterneranno musicisti, storici dell'arte e intellettuali per proporre un loro personale omaggio un'opera iconica, conosciuta in tutto il mondo.

Era il 22 luglio 1882 quando aprì al pubblico la Tribuna della Galleria dell'Accademia concepita appositamente dall'architetto Emilio de Fabris per custodire e preservare dalle intemperie il David di Michelangelo, collocato, fino a nove anni prima, sull'Arengario di Palazzo Vecchio. 'David 140' parte il 9 maggio con un concerto de 'la Cappella de la Torre', ensemble dii strumenti a fiato, proseguirà poi il 16 maggio con Théotime Langlois de Swarte, giovanissimo musicista francese, virtuoso del violino. Il 23 maggio sarà la storica dell'arte Cristina Acidini a raccontare la storia del David con l'intervento 'Travi e rotaie. Il trasporto del David alla Galleria dell'Accademia nel 1873'. Tra gli altri eventi anche il concerto con l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino (30/5), l'intervento di Felipe Pereda professore di Arte spagnola presso la Harvard University (6/6), l'incontro dal titolo 'Firenze patria morale degli italiani' con Aldo Cazzullo (3/6) e il reading musicale di Patti Smith (27/6).

"Abbiamo invitato personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo per festeggiare il David e i 140 anni dallo spostamento all'interno del nostro museo - ha detto Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia - intervento che è stato uno dei primi esempi di tutela e conservazione di un bene culturale. Ognuno dei nostri ospiti racconterà e approfondirà aspetti della storia dell'opera e dell'artista che l'ha creata; dialogherà in forma di spettacolo con una delle statue più amate in assoluto". (ANSA).