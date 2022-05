A Firenze biciclettata con i rider per l'1 Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAG - Biciclettata con i rider questo pomeriggio per le vie del centro di Firenze per un Primo Maggio dedicato al lavoro atipico e precario. L'iniziativa, promossa dal Nidil Cgil, è partita da piazza Santa Croce per raggiungere il Giardino di Carraia, dove è in programma una festa con le famiglie del quartiere. Interventi di rider, lavoratori, associazioni e il sindacato si alternano alla musica e a una merenda con caccia al tesoro per i più piccoli. I rider, con i loro cassoni, hanno sfilato in bicicletta con dei cartelli per sottolineare il diritto a non lavorare il Primo Maggio e contro il lavoro a cottimo.

"Quando a fine del 1800 ha preso vita la Festa del Primo Maggio ci si batteva per conquistare le otto ore di lavoro - dice Ilaria Lani segretaria generale Nidil Cgil di Firenze - e vogliamo con questa manifestazione lanciare il messaggio, a partire dalla vertenza dei ciclofattorini contro la paga a cottimo slegata dall'orario di lavoro, che non accetteremo un salto indietro nella storia. Questa iniziativa non vuol essere episodica e vogliamo rifarla anche i prossimi anni". (ANSA).