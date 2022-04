Virtuoso e Belcanto Festival, Lucca trampolino per i giovani

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Arte, musica, concerti e prime mondiali, conferenze ed eventi speciali: dal 18 al 31 luglio torna a Lucca il Virtuoso e Belcanto Festival, l'appuntamento che trasforma la città nel grande palcoscenico della musica classica. I nomi in cartellone, nella doppia veste di esecutori e docenti dei corsi di perfezionamento, animeranno la kermesse che accoglierà centinaia di giovani italiani e provenienti da 36 nazioni per le masterclass e il concorso finale per l'esibizione nella sala della Philharmonie di Berlino, con NOW - Nova Orchester Wien, con la ORT (Orchestra della Toscana) e la Nuova Scarlatti di Napoli.

Tra gli ospiti di questa settima edizione del Festival, l'atteso ritorno di Alfred Brendel, con un appuntamento dedicato alla musica e alla poesia, Alain Meunier, Bruno Giuranna, Adrian Brendel, Yejin Gil, Péter Nagy, Wenting Kang, Boris Berman, il Trio Voces Intimaei. Lucca, città della musica che ha dato i natali a musicisti e compositori straordinari, continua dunque a proporsi come punto fermo nel panorama internazionale strumentale e acceleratore culturale per giovani musicisti. ''Ogni edizione del Virtuoso e Belcanto festival - dice il direttore artistico Riccardo Cecchetti - si arricchisce di interpreti e collaborazioni ma la sua veste originaria di fare musica insieme e trasmetterla alle nuove generazioni è rimasta la nostra missione principale. Molti dei nostri studenti, attraverso i nostri concorsi sono stati lanciati su palcoscenici internazionali e con la guida delle grandi personalità internazionali che sposano questa causa, il Festival si conferma un volàno per la carriera e un segnala di speranza per il futuro della musica classica".

La serata inaugurale, lunedì 18 luglio, sarà affidata al Trio Voces Intimae, composto da Sandro Meo, Simone Bernardini (tra i primi violini dei Berliner Philharmonker) e Riccardo Cecchetti, per un omaggio a Beethoven al Real Collegio. Domenica 31, la cerimonia di chiusura con il Concerto dei vincitori del concorso Virtuoso & Belcanto 2022. (ANSA).