Furti: rubavano macchinari tessili in ditte, 5 arresti

(ANSA) - PRATO, 28 APR - Sono indagati per numerosi furti commessi soprattutto in danno di ditte. Per questo cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Prato che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Prato. Secondo quanto riferito dai militari in una nota, gli arrestati, tre italiani di eta' compresa tra i 27 e i 28 anni, un 27enne albanese ed un 55enne cinese, gia' noti alle forze dell'ordine, facevano parte di un sodalizio dedito soprattutto alla commissione di furti all'interno di ditte per la confezione di abbigliamento, da dove asportavano macchinari da lavoro che poi rivendevano a titolari di analoghe ditte. Inoltre, risultano essersi resi autori anche di alcuni furti in case, esercizi pubblici e su autovetture in sosta. Le indagini hanno riguardato il periodo da agosto a dicembre 2021, accertando complessivamente 22 furti, tra consumati e tentati, commessi tra le province di Prato, Pistoia e Firenze, spiegano gli investigatori. Gli autori agivano solitamente nell'arco notturno, senza un obiettivo prestabilito, individuando soprattutto ditte del settore tessile, rendendo inefficace la presenza di eventuali telecamere collegate a sistemi di allarme attraverso l'oscuramento dell'obiettivo mediante vernice spray. Nell'ambito della stessa indagine è stato emesso un provvedimento cautelare del divieto di dimora nelle province di Prato e Firenze anche nei confronti di un 30enne albanese, non ancora rintracciato. Restano indagate in stato di libertà altre quattro persone, alcune delle quali con l'accusa di ricettazione. (ANSA).