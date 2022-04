A via Florence Jewellery Week,in mostra anche colbacco d'oro

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Una settimana di mostre, incontri ed eventi dedicati al mondo del gioiello per ammirare le opere dei maestri orafi, tra cui il colbacco realizzato con fili d'oro dal maestro Giovanni Corvaja, ma anche per approfondire temi come la ricerca, l'artigianato, le nuove tecnologie, la sostenibilità e il riciclo. Si è inaugurata la Florence Jewellery Week, in programma fino al 2 maggio in diversi luoghi della città.

Tra le mostre proposte in città ci sono 'Preziosa' (nella galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi) con una selezione di artisti orafi internazionali e 'Preziosa Young' (nella galleria del Palazzo Coveri) con i cinque vincitori della decima edizione di un concorso internazionale rivolto ai giovani talenti. In programma anche una serie di conferenze ospitate nella Foresteria Valdese di Firenze, a cura di esperti del gioiello, del design e delle arti visive. Alle Scuderie di Palazzo Corsini è allestita una vetrina per artigiani e designer, mentre per l''Itinerario a 5 stelle', otto dei più prestigiosi hotel della città ospiteranno alcune opere dei protagonisti dell'iniziativa. Il taglio del nastro della manifestazione si è svolto nel Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale, che ospita una ricca selezione di una delle più vaste collezioni private di gioielli contemporanei esistente, appartenente ai coniugi Karl e Heidi Bollmann.

