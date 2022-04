Autocisterna si ribalta e sversa gasolio, disagi su Aurelia

(ANSA) - LIVORNO, 27 APR - Per cause ancora in corso di accertamento un'autocisterna carica di gasolio si è ribaltata lungo l'Aurelia a Quercianella, ultima frazione a sud di Livorno, causando lo sversamento del combustibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il traffico è fortemente rallentato perché il mezzo pesante ingombra la carreggiata.

Presenti anche le forze dell'ordine che stanno regolando la viabilità e sono già in azione i tecnici dell'Arpat e dell'azienda Labromare, specializzata in bonifiche ambientali.

(ANSA).