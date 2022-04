Toscana si promuove in Cina con doc per tv di Stato

(ANSA) - PRATO, 26 APR - La varietà e la bellezza della Toscana raccontate con un documentario che andrà in onda sulla tv di Stato cinese Citvc. 'Tuscany: travel in a never ending Renaissance' il titol del doc: 8 puntate da 30 minuti circa ciascuna, in programma dal prossimo autunno per avvicinare il pubblico orientale alle bellezze culturali, paesaggistiche, artistiche, enogastronomiche della Toscana. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

'Tuscany: travel in a never ending Renaissance', è stato spiegato, .è un viaggio che attraversa le stagioni toccando tutte le 10 province della regione, dai grandi centri fino ai piccoli borghi: dunque Firenze ma pure Siena, Arezzo, Prato passando da San Quirico d'Orcia e San Gimignano. Un itinerario nel tempo alla scoperta della famiglia dei Medici e della sua espansione politica ed economica, fino all'Isola d'Elba ai tempi di Napoleone. Le riprese, sotto la regia di Paolo Carrino, sono state arricchite da interviste a personaggi delle istituzioni, delle arti, dell'economia e della scienza tra cui i sindaci di Firenze, Prato, Arezzo, Siena, e Livorno - rispettivamente Dario Nardella, Matteo Biffoni, Alessandro Ghinelli, Luigi De Mossi e Luca Salvetti -, il governatore toscano Eugenio Giani, ambasciatori della toscanità nel mondo come Andrea Bocelli, Giovanna Ferragamo, Albiera Antinori, Franco Cardini, Duccio Balestracci, Massimo Cantini Parrini. La produzione, curata da Fondazione Sistema Toscana, è costata circa 80mila euro.

"La Toscana anche con questa iniziativa manda al mondo un messaggio di pace e di bellezza. I rapporti tra i popoli - spiega in una nota Eugenio Giani, presidente della Regione - saranno sicuramente migliori coltivando l'ingegno, le arti, la creatività con l'obiettivo di realizzare il bello, come accade da secoli in Toscana e come viene sottolineato dalle splendide immagini del documentario che andrà in onda in Cina". "Con questa iniziativa la tv di Stato potrà raggiungere con questo racconto oltre un miliardo di persone", ha sottolineato il console della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang Wengang.

