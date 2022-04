Rissa per regolamento conti tra minori a Firenze, 17 denunce

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Ci sarebbe un regolamento di conti tra due gruppi di giovanissimi, secondo i primi accertamenti della polizia, all'origine di una rissa scoppiata ieri pomeriggio a Firenze in zona Cure. Denunciati 15 minorenni, età compresa tra i 15 e 17 anni, per rissa. Identificati anche un diciannovenne e un quindicenne, che sono stati denunciati per possesso ingiustificato rispettivamente di un cacciavite e di un coltellino.

Secondo quanto ricostruito, ad affrontarsi sarebbero stati due gruppi, uno della zona delle Cure, l'altro di Rifredi. da quanto ricostruito lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi di via Sercambi dopo che la sera prima due giovani del gruppo Rifredi sarebbe stati aggrediti da due ragazzi di quello delle Cure.

Ieri pomeriggio gli amici dei due aggrediti si sarebbero presentati nella zona frequentata dagli aggressori, e da qui sarebbe nata la rissa. I contendenti si sarebbero affrontati a mani nude, con calci e pugni, e colpendosi anche con caschi da scooter. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Le indagini della polizia proseguono: non viene escluso che alla rissa abbiano preso parte anche altri giovani, allontanatisi prima dell'arrivo delle volanti. (ANSA).