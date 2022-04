25 Aprile: Nardella chiude cerimonia cantando "Bella Ciao"

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - Il sindaco Dario Nardella ha chiuso la celebrazione del 25 Aprile a Firenze, per il 77/o della Liberazione, intonando la canzone dei partigiani 'Bella Ciao' al termine degli interventi che si sono tenuti nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza del gonfalone della città, delle autorità locali e dell'associazionismo.

Nardella come saluto finale ha cominciato a cantare 'Bella Ciao' e dopo le prime parole tutto il Salone, con oltre 200 persone presenti, lo ha seguito concludendo così la cerimonia ufficiale di Firenze per il 25 Aprile. (ANSA).