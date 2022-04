Ucraina: vernice blu e gialla su esterno villa russi Forte Marmi

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 24 APR - Vistoso imbrattamento con vernice, nei colori blu e giallo della bandiera dell'Ucraina, sull'esterno di Villa Napoleone a Forte dei Marmi (Lucca), dimora che apparterrebbe a una coppia di coniugi russi. Come riportano i giornali locali sono stati ampiamente verniciati il cancello principale, una targa e il numero civico sulla colonna esterna, e probabilmente è successo con un'azione notturna che potrebbe essere stata ripresa da telecamere. Comunque sia, il blitz ha richiesto l'impiego di una discreta quantità di vernice e di un certo tempo pe portarlo a termine. Sull'episodio, che ha le caratteristiche di un gesto di protesta per l'invasione militare dell'Ucraina, ha già avviato accertamenti la polizia con la Digos di Lucca. Al momento, per quanto emerso finora, la coppia di coniugi non risulta rientrare tra i soggetti colpiti da sanzioni e non sarebbe neanche troppo in vista benché possieda una delle dimore storiche di Roma Imperiale, la zona delle ville al Forte. La presenza di facoltosi turisti russi a Forte dei Marmi ha numeri importanti.

Oltre ai vacanzieri temporanei in estate, si contano centinaia di domiciliati e residenti (tra 500 e 800 russi secondo stime) che hanno acquistato immobili e soggiornano in questa località della Versilia per lunghi periodi dell'anno. (ANSA).