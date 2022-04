Covid: Toscana, 3 morti e terapie intensive +10,5%

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Altri 3.403 nuovi casi (età media 48 anni) e altre tre morti per Covid (stesso dato del giorno precedente) in Toscana secondo il rilevamento delle 24 ore della Regione. Le ultime vittime sono state due nell'area di Lucca e una a Pisa e portano a 9.791 il totale in regione dall'inizio dell'epidemia. Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è di 265,1 x100.000 residenti contro il 274,5 x100.000 della media italiana (10/a regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (337,7 x100.000), Firenze (309,2 x100.000) e Prato (308,0 x100.000), il più basso a Grosseto (173,5 x100.000).

I nuovi positivi invece fanno salire a 1.078.868 i casi totali rilevati in Toscana dall'inizio (+0,3% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono ancora in percentuale inferiore rispetto ai nuovi casi, del +0,2% sul totale del giorno precedente raggiungendo quota 1.015.096 (94,1% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 53.981 (dato ancora in risalita, +2,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 681 (-3 persone il saldo tra ingressi e uscite, -0,4% su ieri) di cui 21 in terapia intensiva (+2 persone il saldo pari al +10,5% su ieri). Altre 53.300 persone positive sono in isolamento a casa "poiché - afferma la Regione Toscana - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+1.255 persone rispetto a ieri pari al +2,4%). (ANSA).