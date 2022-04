In Toscana codice giallo per piogge e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Scattera' dalle ore 20 di stasera, sabato 23 aprile, il codice giallo per pioggia e temporali, emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che interesserà tutta la Toscana fino alle 20 di domani, domenica 24 aprile.

Un graduale calo della pressione, per l'avvicinarsi di un fronte freddo, è all'origine dei fenomeni che partiranno dal nord-ovest per estendersi al resto del territorio regionale, con possibilità di rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Previsti anche venti: di scirocco, in rinforzo dal pomeriggio, con rotazione, dalla sera, a libeccio. (ANSA).