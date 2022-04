Cgil, sciopero del commercio 25 aprile e 1 maggio in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Per il 25 aprile la Filcams Cgil Toscana ha indetto sciopero e astensione dal lavoro nelle attività commerciali, perché "la festa non si vende", per il valore della Liberazione, per il diritto a celebrare le festività sia laiche che religiose. Lo annuncia Filcams Toscana in una nota dove anticipa che anche il Primo Maggio "per celebrare la Festa di lavoratori e lavoratrici, la Filcams Cgil Toscana proclamerà astensione e sciopero dal lavoro", sottolineando "quanto molte sentenze hanno sancito: il datore di lavoro, non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se è infrasettimanale". Sul 25 Aprile la sigla parla di "rispetto per la festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Antifascismo ancora oggi valore da perseguire e difendere. Manteniamo viva la memoria, di chi, prima di noi ha combattuto per un ideale, per la libertà e la dignità del lavoro. Difendere anche dal consumismo che prevale sui valori etici e civili, per tornare ad un consumo responsabile.

Difendere il diritto di vivere le feste come vogliamo e con chi vogliamo" (ANSA).