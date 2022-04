Galleria dell'Accademia di Firenze sarà aperta il 25 Aprile

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - La Galleria dell'Accademia di Firenze comunica che il 25 Aprile, Giorno della Liberazione, farà un'apertura straordinaria al pubblico, dalle 9 alle 18.45 (ultimo ingresso alle 18.15). La Galleria, che custodisce il David di Michelangelo, ricorda che nei suoi spazi è in corso la mostra 'Michelangelo: l'effigie in bronzo di Daniele da Volterra' a cura della direttrice Cecilie Hollberg, che raccoglie per la prima volta, in unica sede, tutti gli esemplari antichi dei busti in bronzo di Michelangelo, attribuiti a Daniele da Volterra, provenienti da vari musei internazionali come il Museo del Louvre, il Musée Jacquemart-André a Parigi e l'Ashmolean Museum of Art and Archaeology a Oxford. La mostra indaga il rapporto tra originali e derivazioni. (ANSA).