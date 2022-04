Fisco: Adm, a fiorentina 100.000 euro con lotteria scontrini

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - L'acquisto di complementi d'arredo per una casa comprata di recente ha permesso a una giovane donna fiorentina di vincere 100mila euro alla lotteria degli scontrini. Lo spiega l'Agenzia di dogane e monopoli di Toscana e Umbria, riferendo quanto spiegato dalla stessa "fortunata vincitrice che, accompagnata dal marito, si è presentata nei giorni scorsi presso l'Ufficio dei Monopoli di Firenze con tutta la documentazione relativa alla vincita".

I funzionari dell'Adm, una volta accertata la correttezza dei documenti, hanno quindi rilasciato la ricevuta per poter incassare la somma di denaro vinta. La giovane donna, si riferisce ancora, "ha dichiarato di essere rimasta molto sorpresa quando ha ricevuto l'avviso del premio e ha ringraziato l'Agenzia per questo dono inaspettato giunto a ridosso dell'importante acquisto di un immobile. La Direzione centrale Giochi dell'Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l'ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita". (ANSA).