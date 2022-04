Al festival del Maggio Roméo et Juliette, su podio Nánási

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - Roméo et Juliette di Charles Gounod, opera mai rappresentata al Teatro del Maggio di Firenze, è il secondo titolo operistico dell'84/o festival del Maggio musicale fiorentino, in scena il 27 aprile (le altre date sono 3, 5, 8 e 10 maggio). Sul podio, alla guida del coro e dell'orchestra del Maggio, il maestro Henrik Nánási mentre la regia è firmata da Frederic Wake-Walker. Il tenore Juan Diego Flórez, di ritorno al Maggio dopo il concerto del settembre 2020, è Roméo e Valentina Nafornità, di recente fra i protagonisti nelle due messe in scena di Così fan tutte, è Juliette.

Il maestro Nánási, al suo debutto operistico al Maggio, ha detto che "è sempre un grande piacere e onore per me tornare al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, questa volta al prestigioso Festival, e dirigere questa meravigliosa orchestra dopo due concerti sinfonici ora in una nuova produzione operistica". Il sovrintendente Alexander Pereira ha sottolineato che si tratta di "una delle grandi opere del repertorio francese e una grande storia italiana, sono felice della presenza di Diego Flórez e Valentina Nafornità che sono una coppia meravigliosa. E il maestro Henrik Nánási è un giovane direttore d'orchestra che ha fatto grandi cose a Berlino. Nel complesso sono molto positivo per questa prima". Parlando poi di Zubin Mehta, Pereira ha detto che "si è operato alla spalla nei giorni scorsi e sta bene. Tornerà a Firenze il 20 maggio". (ANSA).