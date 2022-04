Concerto Gianna Nannini Firenze, ospiti Ariete, Bertè e Consoli

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Gianna Nannini in concerto alla stadio Franchi di Firenze accompagnata da una band di rara eccellenza e con ospiti quali Ariete, Loredana Bertè, Coez, Carmen Consoli, Litfiba, Enrico Nigiotti, Rosa Chemical e Speranza. L'appuntamento è per il 28 maggio.

In queste settimane Gianna Nannini è in tour nei teatri d'Italia con la sua band 'Laband' e la direzione musicale di Davide Tagliapietra, per un pieno di amore per i suoi fan, un assaggio della sua grinta rock'n'roll, in vista delle sorprese che sta preparando per il concerto di Firenze. Sono previste anche 4 date all'estero prima dell'evento fiorentino, a partire dal 27 aprile: Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles. (ANSA).