Rave party nel Senese, centinaia di identificati

(ANSA) - SIENA, 18 APR - E' ufficialmente terminato alle 15 di oggi il rave party nel territorio di Murlo, nel Senese, iniziato venerdì sera, al quale hanno preso parte circa 1500 persone. I partecipanti stanno defluendo, la maggior parte ha già lasciato il luogo del rave e sul posto ci sono ancora circa 300 giovani. Sono centinaia le persone identificate fin qui dalle forze dell'ordine. Cinque i posti di blocco organizzati appositamente da polizia, carabinieri e guardia di finanza e le operazioni di deflusso e identificazione proseguiranno fino a stasera. Per una decina di partecipanti è scattata la denuncia per detenzione di droghe. Al momento non si registrano particolari criticità anche per quanto riguarda il traffico sulla Siena-Grosseto. I proprietari dell'area sulla quale è stato organizzato il rave hanno sporto denuncia questa mattina per occupazione abusiva dei loro terreni. (ANSA).