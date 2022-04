Covid, in Toscana 3.363 nuovi positivi e 1 decesso.

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - In Toscana sono 1.053.408 i casi di positività al Coronavirus, 3.363 in più rispetto a ieri. In totale effettuati 4.570 tamponi molecolari e 17.850 tamponi antigenici rapidi: di questi il 15% è risultato positivo, il 69,3% sulle prime diagnosi. Si registra anche un decesso, un uomo di 55 anni, della provincia di Lucca, che porta il totale a 9.691 morti. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 704, 36 in meno rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva, 2 in meno.

Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. Rispetto a ieri i nuovi contagi (età media 47 anni) sono in calo così come i test per un tasso di incidenza che si mantiene stabile: nel precedente report i contagi erano 3.983 su 25.141 tamponi, con un'incidenza dei nuovi positivi del 15,84% (74,8% sulle prime diagnosi).

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 990.444 (94% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 53.273, +2,9% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 813 casi in più rispetto a ieri, Prato 184, Pistoia 287, Massa Carrara 200, Lucca 314, Pisa 412, Livorno 373, Arezzo 268, Siena 303, Grosseto 209. (ANSA).