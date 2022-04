Al teatro della Pergola troupe del Théâtre de la Ville di Parigi

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - La troupe del Theatre de la Ville di Parigi arriva in esclusiva italiana al Teatro della Pergola di Firenze consolidando il rapporto con la capitale francese.

Gli spettacoli che saranno portai in scena, entrambi diretti da Emmanuel Demarcy-Mota, sono Ionesco Suite (21 e 23 aprile), proposto nel rinnovato saloncino Paolo Poli, e Six Personnages En Quete D'Auteur (dal 22 al 24 aprile) in sala grande.

'Ionesco Suite' è un mosaico di frammenti dell'assurdo, estratti da sei testi del teatro di Eugène Ionesco, tutti ricuciti attorno a un pranzo di famiglia, dove gli attori rinunciano alla sacrosanta costruzione del personaggio e si scambiano di ruolo nell'atto di passarsi un bicchiere, si accusano, si amano, festeggiano, si lanciano torte, mentre il trucco viene via insieme alle loro difese". Six Personnages En Quete D'Auteur è l'edizione francese di 'Sei personaggi in cerca d'autore', un omaggio a Luigi Pirandello. Entrambi gli eventi sono in francese con sovratitoli in italiano. (ANSA).