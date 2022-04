White Carrara si prepara, c'è live di scultura in Accademia

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 15 APR - Marmo, natura, sostenibilità e pace saranno i temi attraverso cui si svolgerà White Carrara, in programma quest'anno da venerdì 10 a domenica 19 giugno come manifestazione culturale e di promozione del territorio apuano. La kermesse di eventi - inserita nel progetto Carrara Città Creativa Unesco e ora in pieno fermento per la preparazione - si caratterizza per la valorizzazione e la scoperta della città attraverso installazioni, mostre, scultura all'aperto, laboratori artigianali aperti al pubblico, musica, incontri, enogastronomia, percorsi culturali guidati, spettacoli e performance artistiche. Il suggestivo palcoscenico della città sarà quello dei suoi preziosi palazzi storici, delle gallerie e botteghe d'arte, di piazze e spazi pubblici significativi.

Piazza Alberica sarà contraddistinta da un forte richiamo alla natura e al verde. I palchi previsti per le iniziative del Marble Café saranno al Giardino di Palazzo Binelli e il Palco della Musica dove venerdì 10 giugno alle 21 si terrà l'inaugurazione e la presentazione dell'evento. Fra gli appuntamenti più amati dal pubblico confermate le "Passeggiate Culturali" alla scoperta del centro e le visite guidate all'Accademia di Belle Arti dove si terrà l'evento di scultura a mano. Qui gli studenti scolpiranno le proprie opere 'live' dando l'opportunità ai visitatori di cimentarsi con martello e scalpello.

Confermata anche la collaborazione con Studi Aperti che consentirà ai visitatori di White Carrara la visita ai laboratori artistici dove le maestranze artigiane creano le loro opere. Infine, Imm CarraraFiere è al lavoro per la costruzione di un evento corale che possa coinvolgere al meglio tutte le gallerie artistiche e le associazioni culturali del territorio.

