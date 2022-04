Senza lavoro non paga assegno figlio ed ex moglie, assolto

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Dal 2014 al 2016, a causa di un improvviso licenziamento, non è riuscito del tutto a provvedere al mantenimento del figlio e della madre di lui e per questo è finito a processo con l'accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Olmi, è stato assolto dal tribunale di Firenze "perché il fatto non sussiste", essendo riuscito a dimostrare di aver sempre fatto fronte ai bisogni del figlio, anche quando non riusciva a versare l'intera quota prevista.

Secondo quanto affermato dal giudice nelle motivazioni della sentenza, "quanto al figlio non è possibile muovere alcun rimprovero all'imputato" che "ha sempre versato quanto dovuto", e che "nei momenti di difficoltà derivata dalla perdita di lavoro ha versato 200 euro in luogo dei 300 versati dal giudice". "La situazione era sicuramente difficilissima - ha affermato l'uomo in aula nel corso del processo - ma ho sempre provveduto direttamente a tutte le esigenze di mio figlio, dal cibo alle spese scolastiche, piuttosto che alle spese sportive, extrascolastiche e mediche". Secondo quanto spiegato dal suo difensore, in passato l'uomo è stato assolto in tre processi di natura penale scaturiti a seguito di querele presentate dalle ex moglie. (ANSA).