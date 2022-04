Router guide elimina gli auricolari, Duomo Siena primo museo

(ANSA) - SIENA, 15 APR - L'Opera della Metropolitana di Siena è il primo museo italiano ad adottare un innovativo sistema digitale e sostenibile per la gestione delle visite guidate, denominato Vox box, che consiste in un router Wi-Fi compatto e portatile che consente alla guida turistica di connettersi direttamente agli smartphone dei visitatori in modo semplice e intuitivo. Non richiede, infatti, una connessione dati Internet ma garantisce un collegamento automatico per la durata della visita. Il digitale che avanza e l'esigenza di rispondere alle nuove dinamiche del turismo, spiega una nota, è stato il motivo per cui Opera Laboratori per il Duomo di Siena ha pensato a questa nuova soluzione all'avanguardia nel campo delle visite guidate e che permette di evitare l'utilizzo di auricolari usa e getta così impattante sull'ambiente. Vox Box garantirà inoltre la possibilità di effettuare non solo la visita al Complesso Monumentale del Duomo, ma di poter seguire la propria guida per le vie e all'interno degli altri monumenti avendo sempre una linea wi-fi a disposizione. L'ufficio prenotazioni di Siena indicherà sia alle guide che ai loro gruppi le modalità per usufruire del servizio Vox Box nel momento stesso in cui verrà effettuato il preacquisto degli ingressi. (ANSA).