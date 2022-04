Rifiuti tessili interrati in Sardegna, 9 gli indagati

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, insieme a quelli del Noe. di Firenze e Brescia, hanno eseguito a Villagrande Strisaili (Nuoro), Prato e Desenzano del Garda (BS) un'ordinanza di misura cautelare con cui il Gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Dda, ha disposto il sequestro preventivo di un terreno nel comune sardo utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali di natura tessile provenienti dal pratese, di tre veicoli e di 38.000 euro. Nove gli indagati, a vario titolo, per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in concorso e gestione illecita di rifiuti. (ANSA).