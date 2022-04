Ucraina: Giani, 9.000 profughi in Toscana e 45% sono minori

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Iniziative a sostegno del popolo ucraino "le stiamo organizzando anche con singoli mezzi. Dopo il treno speciale, mi sono trovato ad essere sollecitato per avere un aiuto a portare ciò che viene continuamente raccolto per gli ucraini. Ora dobbiamo impegnarci per coloro che sono già qui, sono ormai quasi 9.000 e rappresentano una popolazione particolare perché il 45% sono minori". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani parlando delle iniziative di solidarietà verso l'Ucraina. "Stiamo sviluppando le iniziative per poterli inserire nelle scuole dal prossimo anno scolastico - ha aggiunto -, alcuni bambini sono già stati inseriti, perché l'integrazione sia vera, sia reale". (ANSA).