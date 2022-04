Scoperto ostello abusivo da 54 letti nel centro di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Scoperto dalla polizia municipale di Firenze un ostello abusivo nella zona della stazione di Santa Maria Novella. Nell'edificio, dove era stata autorizzata l'attività di affittacamere in due appartamenti, per un totale di 14 posti letto, era stato allestito un vero e proprio ostello in grado di ospitare 54 persone. Sul posto gli agenti hanno trovato 33 ospiti, tutti giovani turisti stranieri attratti dal prezzo estremamente conveniente per il periodo pasquale.

Scattata quindi la sanzione per l'attività di ostello abusiva (2.000 euro). Continuano gli accertamenti per verificare se la struttura abbia effettuato la prevista comunicazione alla questura dei nominativi degli ospiti e il versamento della tassa di soggiorno. (ANSA).