Passeggiate patrimoniali, Firenze festeggia 40 anni sito Unesco

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Firenze festeggia i 40 anni dall'iscrizione del centro storico nella lista del Patrimonio mondiale Unesco con una doppia passeggiata, il 18 aprile, alla scoperta del nuovo perimetro dell'area dell'Oltrarno, da San Niccolò a San Miniato e viceversa: le 'Passeggiate Patrimoniali' avranno lo stesso itinerario raccontato da due punti di vista differenti, da una parte uno più culturale e storico-artistico e dall'altra un itinerario più centrato sulle tematiche ambientali e naturalistiche. Il 18 aprile si celebra la Giornata Internazionale dei monumenti e dei siti, istituita formalmente nel 1983 dall'Unesco.

"Per Pasquetta celebreremo Firenze patrimonio Unesco nella giornata dedicata ai siti - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella -, con quattro passeggiate gratuite nel nuovo anello verde da poco entrato a far parte del sito fiorentino come patrimonio mondiale e a 40 anni dall'iscrizione del centro storico nella lista. Un'occasione per fiorentini e visitatori di allargare l'orizzonte ai nuovi itinerari culturali e ambientali, andando alla scoperta anche delle greenways che si trovano a pochi passi dal centro storico della nostra città".

L'itinerario culturale prenderà il via alle 10 e alle 15 dalla Torre San Niccolò per proseguire lungo le Rampe disegnate da Giuseppe Poggi, attraversare il Giardino dell'Iris per poi procedere verso la chiesa di San Salvatore al Monte, il Parco della Rimembranza e l'abbazia di San Miniato al Monte per poi avviare la discesa dal colle, attraversare il Giardino delle Rose e concludere presso Porta San Miniato. L'itinerario ambientale seguirà invece un percorso inverso. (ANSA).