In Toscana oltre 800 prenotazioni per 4/a dose vaccino

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Sono oltre 800 le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid prenotate sul portale regionale della Toscana a partire dalle 16 di oggi quando sono state aperte nuove finestre di prenotazione. Secondo quanto fa sapere il settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana sono 393 le prenotazioni fatte da over 60 con fragilità e 424 quelle degli over 80.

"Abbiamo creato due nuovi pulsanti sul nostro portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ - spiega Andrea Belardinelli responsabile sanità digitale e innovazione della Toscana - uno dedicato alle persone da 60 anni in su con elevata fragilità e l'altro per le persone da 80 anni in su e abbiamo già registrato oltre 800 prenotazioni". (ANSA).