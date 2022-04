Galleria dell'Accademia Firenze aperta Pasquetta e 25 Aprile

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - La Galleria dell'Accademia di Firenze, che ospita il David di Michelangelo Buonarroti, comunica che sarà straordinariamente aperta al pubblico lunedì 18 aprile, per Pasquetta, e lunedì 25 aprile, Giorno della Liberazione (ore 9-18.45, ultimo ingresso alle ore 18.15).

"Stiamo procedendo verso la fine dei cantieri - dichiara Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria - per consentire, al più presto, l'apertura di tutti gli ambienti del Museo, completamente rinnovati e per garantire ai nostri ospiti un miglior godimento delle collezioni e delle straordinarie opere in esse conservate. L'attuale percorso espositivo, con il riallestimento di alcune sale e la nuova illuminazione, sta riscuotendo un notevole compiacimento da parte del pubblico, sempre più numeroso, come possiamo vedere dalle file che si sono formate, negli ultimi mesi, fuori dalla Galleria, nonostante che gli ingressi siano, purtroppo, ancora contingentati a causa dei lavori, e che l'orario di apertura sia sempre ridotto, rispetto a quello tradizionale pre-Covid".

Inoltre la capienza dei visitatori è aumentata e sarà possibile ospitarne fino a 500 in contemporanea mentre i gruppi potranno essere formati da 10 persone inclusa la guida. L'uso degli auricolari (whisper) è obbligatoria per i gruppi composti da cinque persone e oltre. Infine la Galleria ricorda che è in corso la mostra 'Michelangelo: l'effigie in bronzo di Daniele da Volterra', a cura di Cecilie Hollberg, che raccoglie per la prima volta, in un'unica sede, tutti gli esemplari antichi dei busti in bronzo di Michelangelo, attribuiti a Daniele da Volterra, provenienti da vari musei internazionali come il Museo del Louvre, il Musée Jacquemart-André a Parigi e l'Ashmolean Museum of Art and Archaeology a Oxford, affrontando così il complesso rapporto tra originali e derivazioni. (ANSA).