Attrezzature d'epoca e rarità a Foto Antiquaria di Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 14 APR - Fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche protagoniste di una mostra che è un vero e proprio paradiso per chi ama la fotografia d'epoca: domenica 8 maggio ad Arezzo torna l'appuntamento con 'Foto Antiquaria, la storica mostra-mercato, organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con Foto Club La Chimera, imperdibile per appassionati e collezionisti. Nel Palazzo della Fraternita dei Laici affacciato sulla rinascimentale Piazza Grande espositori di ogni parte d'Italia daranno vita a una singolare fiera dove acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione, inoltre ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera. Prevista una sezione per la vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali (uno in primavera e uno a fine estate) ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. (ANSA).