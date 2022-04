Anche Zucchero al Lucca summer Festival

(ANSA) - LUCCA, 14 APR - Ci sarà anche Zucchero sul palco del Lucca summer festival, che si esibirà il 20 luglio. Solo pochi giorni fa, con l'annuncio del concerto dei Twenty One Pilots, il cartellone del festival era stato dichiarato chiuso e oggi 'riaperto' con l'annuncio della partecipazione del cantautore emiliano. Zucchero porterà a Lucca il suo World wild tour in cui suonerà i brani della sua carriera insieme a quelli presenti nel suo ultimo disco "Discover", un album in cui ha reinterpretato grandi canzoni di altri artisti. "Era da molto tempo che pensavo ad un album di cover e se ci ho messo molto è perché le tracce che trovate qui sono l'ultima scrematura di una selezione che inizialmente comprendeva circa 500 tra le canzoni che ho amato di più nella mia vita" ha dichiarato Zucchero.

Zucchero si esibirà davanti a una grande platea a sedere di fianco alle Mura di Lucca, nello stesso spazio in cui si esibiranno poi Blanco (21 luglio) e Justin Bieber (31 Luglio).

